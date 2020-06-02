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Курсы валют на 2 июня. Доллар и евро потеряли в цене

02.06.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 40 копеек, евро - 2 рубля 67 копеек, и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
 
 
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На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 40 копеек, евро - 2 рубля 67 копеек, и 3 рубля 45...
 
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