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Комитет госконтроля просит жителей Минской области оценить качество рассмотрения обращений в ЖКХ

02.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля Беларуси предлагает жителям Минской области оценить качество рассмотрения обращений, касающихся услуг ЖКХ. Специальный интернет-опрос размещен на сайте ведомства.


Фото: Pixabay.com

Респондентов просят ответить на 16 вопросов. Контрольное ведомство, среди прочего, интересует удовлетворенность жителей качеством услуг ЖКХ, частота подачи ими обращений и жалоб, а также то, как долго приходится ждать на них ответа. Также пользователям предложат оценить, улучшило ли создание областного контакт-центра ЖКХ качество и скорость рассмотрения обращений.

Опрос будет проводиться до 30 июня, пройти его можно здесь.

 
 
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Опрос будет проводиться на официальном сайте контрольного ведомства до конца июня.
 
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