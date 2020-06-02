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Комитет госконтроля просит жителей Минской области оценить качество рассмотрения обращений в ЖКХ
02.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет госконтроля Беларуси
Респондентов просят ответить на 16 вопросов. Контрольное ведомство, среди прочего, интересует удовлетворенность жителей качеством услуг ЖКХ, частота подачи ими обращений и жалоб, а также то, как долго приходится ждать на них ответа. Также пользователям предложат оценить, улучшило ли создание областного контакт-центра ЖКХ качество и скорость рассмотрения обращений.
Опрос будет проводиться до 30 июня, пройти его можно
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Опрос будет проводиться на официальном сайте контрольного ведомства до конца июня.
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