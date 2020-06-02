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Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
02.06.2020 10:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня текущего года по 31 декабря 2025-го для физлиц будет применяться нулевая ставка НДС. Такое нововведение предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь "О стимулировании использования электромобилей". Как отметили в Таможенном комитете, это касается граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям это постановление не относится.
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При ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования с 15 июня текущего года по 31 декабря 2025-го для физлиц будет применяться нулевая ставка НДС. Такое...
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