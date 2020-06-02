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В Минске в пандемию работают городские бани - вот как там изменился график

02.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые общественные бани Минска перешли на новый график работы — увеличили количество рабочих дней и часов. Агентство «Минск-Новости» объясняет, как эти заведения работают в пандемию.

В связи с непростой эпидобстановкой в столичных банях стало меньше посетителей. Несмотря на это, бани № 7, 8, 13, а также банно-оздоровительные комплексы «Лазня» и «Сухарево» с июня увеличили количество рабочих дней и часов.

— Мы стараемся гибко реагировать на ситуацию. Прогнозируется улучшение эпидемической обстановки, и уже в конце мая мы увидели небольшой — примерно на 5% — рост посещаемости, — рассказывает директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко. — Кроме того, учитываем пожелания постоянных клиентов. Например, попросили в бане № 7 на улице Московской сделать среду рабочим днем — с июня в график работы внесли изменения. Также были предложения, чтобы эта баня по выходным открывалась не с 12.00, а с 8.00 (раньше был такой режим). Это повлекло бы дополнительные затраты топливно-энергетических ресурсов — нужно протопить, нагреть парную. Поэтому пока заведение будет работать с 10.00.

На предприятии решили посмотреть, насколько увеличится поток людей после введения дополнительных часов и дней.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с непростой эпидобстановкой в столичных банях стало меньше посетителей. Несмотря на это, бани № 7, 8, 13, а также банно-оздоровительные комплексы «Лазня» и...
 
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