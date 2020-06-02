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Беларусь и Украина объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы

02.06.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Госкомитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы. В частности, рассматриваются такие направления, как цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, биотехнологии, диагностика, медицинская профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, искусственные ткани и органы. Документы на конкурс должны содержать бизнес-план, письменные обязательства госзаказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес Госкомитета по науке и технологиям Беларуси через систему "Экспертиза". Заявки на конкурс принимаются до конца этого месяца.
 
 
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Госкомитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы. В...
 
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