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Самолет с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь

02.06.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь. На борту - предметы медицинского назначения, общий вес - 22 тонны. Это средства защиты и 100 кислородных концентраторов. Груз сопровождала команда спасателей. Это уже четвертая доставка гуманитарного груза для нашей страны, которая проводится по решению президента и в соответствии с постановлением правительства. Известно, что груз распределят по всем регионам страны, и приоритет будет отдан тем районам, где наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. По информации Минздрава, в этой гуманитарной миссии участвовали ЮНИСЕФ и компания Wargaming. Благодаря им было приобретено 100 кислородных концентратов. И, как сообщается, этот груз не последний. 


За 4 рейса в Беларусь из Китая доставили 100 тонн гуманитарной помощи


Как известно, курсанты Университета гражданской защиты перегрузят доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их доставят на склады Минздрава. Всего за четыре рейса в Беларусь из Китая было доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи. В предыдущий раз, 13 мая, белорусский Ил-76 привез респираторы, тесты и экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны и 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.


 
 
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Самолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь. На борту - предметы медицинского назначения, общий вес - 22 тонны. Это средства защиты и 100...
 
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