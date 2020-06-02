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За 4 рейса в Беларусь из Китая доставили 100 тонн гуманитарной помощи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самолет с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь Самолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь. На борту - предметы медицинского назначения, общий вес - 22 тонны. Это средства защиты и 100...

Самолет Минобороны Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь. На борту - предметы медицинского назначения, общий вес - 22 тонны. Это средства защиты и 100 кислородных концентраторов. Груз сопровождала команда спасателей. Это уже четвертая доставка гуманитарного груза для нашей страны, которая проводится по решению президента и в соответствии с постановлением правительства. Известно, что груз распределят по всем регионам страны, и приоритет будет отдан тем районам, где наиболее напряженно ведут борьбу с инфекцией. По информации Минздрава, в этой гуманитарной миссии участвовали ЮНИСЕФ и компания Wargaming. Благодаря им было приобретено 100 кислородных концентратов. И, как сообщается, этот груз не последний.Как известно, курсанты Университета гражданской защиты перегрузят доставленные медикаменты в автотранспорт МЧС, после чего их доставят на склады Минздрава. Всего за четыре рейса в Беларусь из Китая было доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи. В предыдущий раз, 13 мая, белорусский Ил-76 привез респираторы, тесты и экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны и 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.