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Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей

02.06.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей

Кобринские байкеры из мотоклуба «STEEL COBRA» приняли участие в большом флешмобе «София живи!» в поддержку болеющей девочки из Ляховичей.
В январе маленькой Софии Жагунь поставили диагноз спинальная мышечная атрофия 1 типа. Лечение с таким редким заболеванием возможно только за границей. Девочку и ее маму поддержали сотни людей, и им удалось собрать средства на первый этап лечения в израильской клинике. Однако дорогостоящее лечение нужно продолжать.
Как сообщается, во флешмобе приняли участие мотолюбители из таких клубов, как «STEEL COBRA», «Road-Dogs Mc», «Overhead MCC», «West Region MCC» и другие свободные мотолюбители. По подсчётам организаторов было порядка 80 байкеров.
Организаторы пояснили, что главная цель флешмоба – привлечение внимания к проблеме большой девочки. А всю информацию в её поддержку можно найти в интернете, в частности – на информационных ресурсах «Кобрынскага весніка».

 

Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей
Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила ПАШКОВИЧ

 
 
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Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей
 
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