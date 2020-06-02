Кобринские байкеры приняли участие в флешмобе в поддержку болеющей девочки из Ляховичей

Источник материала: Кобринский вестник





Кобринские байкеры из мотоклуба «STEEL COBRA» приняли участие в большом флешмобе «София живи!» в поддержку болеющей девочки из Ляховичей.

В январе маленькой Софии Жагунь поставили диагноз спинальная мышечная атрофия 1 типа. Лечение с таким редким заболеванием возможно только за границей. Девочку и ее маму поддержали сотни людей, и им удалось собрать средства на первый этап лечения в израильской клинике. Однако дорогостоящее лечение нужно продолжать.

Как сообщается, во флешмобе приняли участие мотолюбители из таких клубов, как «STEEL COBRA», «Road-Dogs Mc», «Overhead MCC», «West Region MCC» и другие свободные мотолюбители. По подсчётам организаторов было порядка 80 байкеров.

Организаторы пояснили, что главная цель флешмоба – привлечение внимания к проблеме большой девочки. А всю информацию в её поддержку можно найти в интернете, в частности – на информационных ресурсах «Кобрынскага весніка».







Людмила ПАШКОВИЧ