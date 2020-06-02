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В Немане - резкий спад уровня воды. Ситуацию могут изменить дожди, но их пока мало

02.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненские экологи снова отмечают резкий спад уровня воды в Немане. Такая ситуация связана с аномально теплой зимой в этом году, и мелеть река стала уже в апреле. В сравнении с предыдущими годами водность реки уменьшилась на 40%, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Уровень воды в Немане сейчас составляет 73 сантиметра по Балтийской системе высот, признанной экологами стран СНГ. К слову, самый высокий уровень воды в Немане был зафиксирован в 1958 году — 893 сантиметра, а самый низкий был зафиксирован в 2015 году — 11 сантиметров.

Обычно низкий уровень воды в реках Гродненской области регистрируют в июне, но аномально теплая зима в этом году внесла свои коррективы, и период межени начался уже в апреле.

— Это связано с тем, что несколько лет подряд наблюдается невысокое весеннее половодье с небольшим снежным покровом и недостатком осадков. Низкие уровни воды плохо сказываются на экологическом состояние рек. Происходит зарастание не только у берегов рек, но и по всему сечению. В результате обнажается дно, появляются островки, на островках растительность — деревья, кустарники, образуются участки стоячей воды, в результате происходит заболачивание, — говорит начальник отдела гидрологии и агрометеорологии «Гроднооблгидромет» Светлана Березина.

Ситуация может измениться летом, если будут идти дожди. Кстати, в апреле синоптики зафиксировали дефицит осадков всего 8 мм.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненские экологи снова отмечают резкий спад уровня воды в Немане. Такая ситуация связана с аномально теплой зимой в этом году и мелеть река стала уже в апреле. В...
 
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