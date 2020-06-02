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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пляжи Минской области подготовили к летнему сезону Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены...

Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, подготовлены для отдыхающих парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водоросли на мелководье, очистили дно.На пляжах установили более тысячи контейнеров и урн. У воды будут регулярно дежурить спасатели.