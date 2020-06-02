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Пляжи Минской области подготовили к летнему сезону

02.06.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, подготовлены для отдыхающих парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водоросли на мелководье, очистили дно.

На пляжах установили более тысячи контейнеров и урн. У воды будут регулярно дежурить спасатели. 


 
 
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Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены...
 
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