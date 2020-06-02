|
Пляжи Минской области подготовили к летнему сезону
02.06.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, подготовлены для отдыхающих парковки. Кроме того, специалисты обработали акватории - убрали водоросли на мелководье, очистили дно.
На пляжах установили более тысячи контейнеров и урн. У воды будут регулярно дежурить спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновили оборудование на побережьях, обустроили новые детские и спортивные площадки. Появилось больше мангалов и кабинок для переодевания. Установлены...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)