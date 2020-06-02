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В Мозырском районе лесхоз рубил деревья в водоохранной зоне - возбуждено уголовное дело
02.06.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе прокуратура
Установлено, что еще в сентябре 2018 года в одном из лесхозов района выдали билет на рубку леса в квартале, расположенном в водоохранной зоне реки, что запрещено законом.
В итоге организация незаконно вырубила 214 деревьев. Вред, причиненный окружающей среде составил 39 тысяч рублей. В отношении должностных лиц лесхоза, которые допустили служебную халатность при отводе леса, заведено уголовное дело.
Кроме того, по поручению прокуратуры района Мозырская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в отношении должностных лиц лесхоза начала административный процесс.
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В Мозырском районе прокуратура проверила одно из лесохозяйственных учреждений района - оказалось, что ее представители вырубали лес незаконно.
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