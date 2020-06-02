В Мозырском районе лесхоз рубил деревья в водоохранной зоне - возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе прокуратура проверила одно из лесохозяйственных учреждений района — оказалось, что ее представители вырубали лес незаконно.

Установлено, что еще в сентябре 2018 года в одном из лесхозов района выдали билет на рубку леса в квартале, расположенном в водоохранной зоне реки, что запрещено законом.

В итоге организация незаконно вырубила 214 деревьев. Вред, причиненный окружающей среде составил 39 тысяч рублей. В отношении должностных лиц лесхоза, которые допустили служебную халатность при отводе леса, заведено уголовное дело.

Кроме того, по поручению прокуратуры района Мозырская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в отношении должностных лиц лесхоза начала административный процесс.