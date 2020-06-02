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Из-за ветряных бурь и заморозков в на Гомельщине погибла 21 тысяча га посевов

02.06.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области из-за ветров и весенних заморозков погибла 21 тысяча га посевов, сообщил газете «Гомельская правда» председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.


Весенние катаклизмы повлияли на посевы. Напомним, в этом году были зафиксированы мощные ветряные (пыльные) бури.

Впрочем, специалисты утверждают, что подобные явления на Полесье не примета последних лет — они были и десять, и двадцать, и даже сто лет назад. И все-таки большая часть их фиксируется в Гомельской и Брестской областях: там проведена мелиорация и преобладают более рыхлые и легкие песчаные почвы, а также осушенные торфяники — ветру ничего не стоит поднять и перенести сухие частицы на большие расстояния.


В этом году ситуацию еще осложняло и отсутствие осадков: в апреле, по информации Белгидромета, в Гомельской области выпало рекордно низкое количество дождей — всего 7,9 мм, что составляет всего 19% от нормы. Добавили проблем и весенние заморозки.

 
 
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В этом году ситуацию еще осложняло и отсутствие осадков.
 
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