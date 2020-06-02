Из-за ветряных бурь и заморозков в на Гомельщине погибла 21 тысяча га посевов

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области из-за ветров и весенних заморозков погибла 21 тысяча га посевов, сообщил газете «Гомельская правда» председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.





Весенние катаклизмы повлияли на посевы. Напомним, в этом году были зафиксированы мощные ветряные (пыльные) бури.

Впрочем, специалисты утверждают , что подобные явления на Полесье не примета последних лет — они были и десять, и двадцать, и даже сто лет назад. И все-таки большая часть их фиксируется в Гомельской и Брестской областях: там проведена мелиорация и преобладают более рыхлые и легкие песчаные почвы, а также осушенные торфяники — ветру ничего не стоит поднять и перенести сухие частицы на большие расстояния.





В этом году ситуацию еще осложняло и отсутствие осадков: в апреле, по информации Белгидромета, в Гомельской области выпало рекордно низкое количество дождей — всего 7,9 мм, что составляет всего 19% от нормы. Добавили проблем и весенние заморозки.