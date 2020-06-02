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Из-за ветряных бурь и заморозков в на Гомельщине погибла 21 тысяча га посевов
02.06.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области из-за ветров и весенних заморозков погибла 21 тысяча га посевов,
Весенние катаклизмы повлияли на посевы. Напомним, в этом году были зафиксированы мощные ветряные (пыльные) бури.
Впрочем, специалисты
В этом году ситуацию еще осложняло и отсутствие осадков: в апреле, по информации Белгидромета, в Гомельской области выпало рекордно низкое количество дождей — всего 7,9 мм, что составляет всего 19% от нормы. Добавили проблем и весенние заморозки.
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В этом году ситуацию еще осложняло и отсутствие осадков.
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