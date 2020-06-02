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Оранжевый уровень опасности на вторую половину вторника объявлен по северо-западу республики
02.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет предупреждает о сильном ветре по северо-западу республики и Минской области.
Во вторник, с 12.00 до 16.00, по северо-западу Беларуси ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.
Аналогичные неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют и по Минской области.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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Во вторник, с 12.00 до 16.00, по северо-западу Беларуси ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.
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