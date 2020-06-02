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Оранжевый уровень опасности на вторую половину вторника объявлен по северо-западу республики

02.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет предупреждает о сильном ветре по северо-западу республики и Минской области.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, с 12.00 до 16.00, по северо-западу Беларуси ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.

Аналогичные неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют и по Минской области.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
 
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Во вторник, с 12.00 до 16.00, по северо-западу Беларуси ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.
 
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