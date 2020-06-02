|
Два озера в Городокском районе Витебщины теперь не в аренде - и рыбачить там можно бесплатно
02.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С арендаторами озер Плав и Лосвидо в Городокском районе — УП «Поозерье» и ООО «Велес», соответственно, — расторгнуты договоры аренды. Об этом
Решение об этом Витебский областной исполнительный комитет принял 25 марта. После этого указанные озера перешли в фонд запаса рыболовных угодий,
Теперь любительская рыбалка на озерах Плав и Лосвидо Городокского района бесплатна, поясняет заместитель начальника Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Роман Федоренко.
Площадь озера Плав составляет всего 1,12 квадратного километра, его максимальная глубина 8,8 метра, а средняя — 4,3 метра; Лосвидо в десять раз больше и занимает площадь в 11,42 квадратных мера, максимальная глубина здесь достигает 20,2 метра, а средняя составляет 7,2 метра,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С арендаторами озер Плав и Лосвидо в Городокском районе расторгнуты договоры аренды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)