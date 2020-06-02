Два озера в Городокском районе Витебщины теперь не в аренде - и рыбачить там можно бесплатно

Источник материала: Tut.by

С арендаторами озер Плав и Лосвидо в Городокском районе — УП «Поозерье» и ООО «Велес», соответственно, — расторгнуты договоры аренды. Об этом сообщает Городокский райисполком.



Фото носит иллюстративный характер. Елена Бычкова

Решение об этом Витебский областной исполнительный комитет принял 25 марта. После этого указанные озера перешли в фонд запаса рыболовных угодий,

Теперь любительская рыбалка на озерах Плав и Лосвидо Городокского района бесплатна, поясняет заместитель начальника Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Роман Федоренко.

Площадь озера Плав составляет всего 1,12 квадратного километра, его максимальная глубина 8,8 метра, а средняя — 4,3 метра; Лосвидо в десять раз больше и занимает площадь в 11,42 квадратных мера, максимальная глубина здесь достигает 20,2 метра, а средняя составляет 7,2 метра, сообщают «ННВ».