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Два озера в Городокском районе Витебщины теперь не в аренде - и рыбачить там можно бесплатно

02.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С арендаторами озер Плав и Лосвидо в Городокском районе — УП «Поозерье» и ООО «Велес», соответственно, — расторгнуты договоры аренды. Об этом сообщает Городокский райисполком.


Фото носит иллюстративный характер. Елена Бычкова

Решение об этом Витебский областной исполнительный комитет принял 25 марта. После этого указанные озера перешли в фонд запаса рыболовных угодий,

Теперь любительская рыбалка на озерах Плав и Лосвидо Городокского района бесплатна, поясняет заместитель начальника Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Роман Федоренко.

Площадь озера Плав составляет всего 1,12 квадратного километра, его максимальная глубина 8,8 метра, а средняя — 4,3 метра; Лосвидо в десять раз больше и занимает площадь в 11,42 квадратных мера, максимальная глубина здесь достигает 20,2 метра, а средняя составляет 7,2 метра, сообщают «ННВ».

 
 
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С арендаторами озер Плав и Лосвидо в Городокском районе расторгнуты договоры аренды.
 
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