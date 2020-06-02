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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К Земле приближается крупный астероид Астрономы предупреждают: открытый три года назад астероид вскоре сблизится с Землей, и это событие будет потенциально опасным. Небесное тело носит романтическое...

Астрономы предупреждают: открытый три года назад астероид вскоре сблизится с Землей, и это событие будет потенциально опасным. Небесное тело носит романтическое название Оу-муа-муа, что в переводе с языка гавайцев - «далекий гость, прибывший первым». Астероид размером с футбольное поле пересечет орбиту Земли, но расстояние между ним и нашей планетой в этот момент составит около шести миллионов километров.