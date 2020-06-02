«Безопасные каникулы»: Госавтоинспекция Брестской области проводит конкурс

Источник материала: Полесская правда



УГАИ УВД анонсирует творческое соревнование для учащихся области.

Творческий проект «Безопасные каникулы» стартует 20 июня и пройдет в рамках структурной программы мероприятий «Безопасность детей», разработанной в рамках Мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов Брестской области на 2020 год, разработанных в соответствии с Комплексом мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 годы.

Если тебе от 6 до 17, и ты знаешь, как призвать всех соблюдать Правила дорожного движения, приглашаем тебя принять участие в проекте ГАИ «Безопасные каникулы». Сделать это можно тремя способами: подготовить соответствующий видеоролик, фотоработу или придумать по-настоящему интересный девиз. Эти работы должны пропагандировать соблюдение ПДД и призывать участников дорожного движения быть дисциплинированными на дорогах.

Обращаем внимание конкурсантов, что это личное первенство и каждый участник может представить на суд жюри только одну работу. К выполненной работе должна прилагаться заявка с указанием фамилии, имени, отчества и возраста учащегося, сведений об учреждении образования, которое он представляет, его контактный номер телефона, а также фамилию, имя, отчество и должность куратора работы. В случае неверно оформленной заявки участник может быть дисквалифицирован.

При создании творческого продукта следует учитывать, что видеоролик должен быть не длиннее минуты и сохранен в форматах avi или mp4, фоторабота может содержать следы графических редакторов (Photoshop, CorelDraw и других), но основа изображения, с которой работал учащийся, должна быть сфотографирована им самостоятельно. Девиз может быть написан как в прозе, так и в стихотворной форме, но не должен превышать двух предложений или одного четверостишия соответственно. Напоминаем, работы должны призывать к соблюдению ПДД и направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также предоставлены на электронных носителях. Работы, нарушившие требования, к конкурсу допущены не будут.

Оценивать конкурсантов будут на двух этапах. Сперва, компетентное жюри из руководства и сотрудников ГАИ, а затем лучшие работы будут размещены в группе ГАИ УВД Брестского облисполкома «Вконтакте», где и пройдет финальное интерактивное голосование. Поэтому участники творческого проекта должны состоять в нашей группе, чтобы следить за ходом соревнования онлайн.

Свои работы присылайте до 20 августа на электронный адрес: gaibrest@gmail.com или по адресу: 224028, Брест, ул. Янки Купалы, 116 с пометкой для группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

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