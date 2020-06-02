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В Могилеве хотят разбить сирингарий. Вот что это такое
02.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Питомник сирени под открытым небом намерены создать в Могилеве. Сад собираются разбить на территории парка в Подниколье,
Проект сирингария — а именно так называется сад, в котором большую часть занимают кусты сирени — проходит стадию обсуждения. Определяют его размеры, точное место и источники финансирования.
По плану, в состав сиреневого сада войдут как наиболее распространенные в городе сорта, так и гибриды отечественной и зарубежной селекций. В итоге в сирингарии должна появиться сирень разных расцветок, с разными формой и размерами цветков и соцветий, сроками и продолжительностью цветения.
Сейчас в мире существует около тридцати видов и примерно 1,5 тысячи сортов сирени, в том числе есть вечнозеленые. Родина кустарника — Китай.
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Предполагается, что сирингарий будет в парке в Подниколье.
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