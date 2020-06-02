В Могилеве хотят разбить сирингарий. Вот что это такое

Источник материала: Tut.by

Питомник сирени под открытым небом намерены создать в Могилеве. Сад собираются разбить на территории парка в Подниколье, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проект сирингария — а именно так называется сад, в котором большую часть занимают кусты сирени — проходит стадию обсуждения. Определяют его размеры, точное место и источники финансирования.

По плану, в состав сиреневого сада войдут как наиболее распространенные в городе сорта, так и гибриды отечественной и зарубежной селекций. В итоге в сирингарии должна появиться сирень разных расцветок, с разными формой и размерами цветков и соцветий, сроками и продолжительностью цветения.

Сейчас в мире существует около тридцати видов и примерно 1,5 тысячи сортов сирени, в том числе есть вечнозеленые. Родина кустарника — Китай.