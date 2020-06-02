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Погода все еще не радует: дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня
02.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — 13-19 градусов тепла.
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