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Погода все еще не радует: дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня

02.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Погода все еще не радует: дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — 13-19 градусов тепла.

По информации БелТА.

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