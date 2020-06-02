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Минобразования запустило «горячую линию» для абитуриентов
02.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве образования начала работать «горячая линия» для абитуриентов,
«Горячая линия» работает с 1 июня до 19 августа. Здесь специалисты помогают абитуриентам и их родителям разобраться с вопросами, которые могут возникнуть при поступлении в учреждения профессионально-технического образования, а также в ссузы или вузы.
Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с перерывом с 13.00 до 14.00. Свои вопросы можно задать по телефону 8 (017) 222 43 12.
Напомним, в этом году
Те, кто по уважительной причине не попал на ЦТ в основные дни, могут сдать тесты в
Зарегистрироваться для сдачи тестов в резервные дни можно будет с 12 по 17 июля.
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В Министерстве образования начала работать «горячая линия» для абитуриентов, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Свои вопросы те, кто собирается в этом...
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