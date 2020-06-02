Минобразования запустило «горячую линию» для абитуриентов

Источник материала: Tut.by

В Министерстве образования начала работать «горячая линия» для абитуриентов, сообщает телеграм-канал ведомства. Свои вопросы те, кто собирается в этом году в поступать, могут задать специалистам с понедельника по пятницу.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Горячая линия» работает с 1 июня до 19 августа. Здесь специалисты помогают абитуриентам и их родителям разобраться с вопросами, которые могут возникнуть при поступлении в учреждения профессионально-технического образования, а также в ссузы или вузы.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с перерывом с 13.00 до 14.00. Свои вопросы можно задать по телефону 8 (017) 222 43 12.

Напомним, в этом году изменился график ЦТ. Первый тест абитуриентов ждет 25 июня. Это будет белорусский язык.



Таблица: Минобразования

Те, кто по уважительной причине не попал на ЦТ в основные дни, могут сдать тесты в резервные дни :

19 июля, 21 июля — белорусский и русский язык,

— белорусский и русский язык, 19 и 23 июля — все остальные предметы.

Зарегистрироваться для сдачи тестов в резервные дни можно будет с 12 по 17 июля.