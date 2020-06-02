Лукашенко наказал Сиваку вместе с милицией навести полный порядок в Минске

Источник материала: Tut.by

Президент ждет полного порядка в Минске. Об этом он заявил мэру города Анатолию Сиваку. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал Пул Первого.

— Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я вот так смотрю на них, чистенький, убранный, уютный городишка. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся — не хочу. Но вот же неймется кому-то.

Напомним, 1 июня президент принял с докладом главу КГБ. Александр Лукашенко сказал , что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

— Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона.

Дискутировать нужно так, чтобы не мешать другим людям, а в стране должен быть порядок, добавил он.

Ранее Анатолий Сивак высказывал мнение , что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей может превратиться в массовое мероприятие.