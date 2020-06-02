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В Минском зоопарке разработали квест-игру "В поисках мультгероев"

02.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Индивидуальную игру-путешествие для детей разработали в Минском зоопарке. Чтобы пройти квест "В поисках мультгероев", надо разгадать загадки и головоломки, которые разместили по всей территории. Участникам выдается специальная карта с первой подсказкой и определенным маршрутом. Всего запланировано 12 остановок и встреч с экзотическими животными.

Необычные встречи с животными в Минском зоопарке планируют развивать и далее - в программе могут появиться новые квесты.

 
 
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Индивидуальную игру-путешествие для детей разработали в Минском зоопарке. Чтобы пройти квест "В поисках мультгероев", надо разгадать загадки и головоломки,...
 
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