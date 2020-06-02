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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском зоопарке разработали квест-игру "В поисках мультгероев" Индивидуальную игру-путешествие для детей разработали в Минском зоопарке. Чтобы пройти квест "В поисках мультгероев", надо разгадать загадки и головоломки,...

Индивидуальную игру-путешествие для детей разработали в Минском зоопарке. Чтобы пройти квест "В поисках мультгероев", надо разгадать загадки и головоломки, которые разместили по всей территории. Участникам выдается специальная карта с первой подсказкой и определенным маршрутом. Всего запланировано 12 остановок и встреч с экзотическими животными.Необычные встречи с животными в Минском зоопарке планируют развивать и далее - в программе могут появиться новые квесты.