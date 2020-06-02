|
Родителям детей-инвалидов будут возмещать 50 % таможенных пошлин при ввозе легковушек
02.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосударство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал Глава государства в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Ранее такое возмещение было предусмотрено для инвалидов и родителей в многодетных семьях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал Глава государства в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)