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Родителям детей-инвалидов будут возмещать 50 % таможенных пошлин при ввозе легковушек

02.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал Глава государства в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Ранее такое возмещение было предусмотрено для инвалидов и родителей в многодетных семьях.
 
 
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Государство будет возмещать родителям детей-инвалидов половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто. Соответствующий указ подписал Глава государства в...
 
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