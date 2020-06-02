В Малиновке нашли тело парня, который упал с высоты

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 июня около одного из домов на улице Рафиева нашли тело 23-летнего парня с признаками падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .

О происшествии в Малиновке рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

На месте работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.