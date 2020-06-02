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В Малиновке нашли тело парня, который упал с высоты
02.06.2020 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 1 июня около одного из домов на улице Рафиева нашли тело 23-летнего парня с признаками падения с высоты. Об этом сообщает агентство
О происшествии в Малиновке рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
На месте работала следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.
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Вечером 1 июня около одного из домов на улице Рафиева нашли тело 23-летнего парня с признаками падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
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