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Умер 15-летний школьник, который потерял сознание в бассейне
02.06.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подростка, которому 30 мая стало плохо во Дворце водного спорта, не удалось спасти, сегодня он скончался в больнице.
— Скончался 15-летний юноша, пострадавший в бассейне. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ, — сообщает
Напомним, ЧП случилось во Дворце водного спорта в Минске в субботу, 30 мая. Один из посетителей бассейна заметил, что 15-летнему парню стало плохо. По предварительной информации СК, школьник пытался проплыть под водой дистанцию длиной 50 метров,
Следователи изъяли пробы воды, опросили работников комплекса, медицинских работников, изучили записи камер видеонаблюдения.
Проверка по данному факту продолжается.
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Подростка не удалось спасти, сегодня он скончался в больнице.
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