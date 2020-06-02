Умер 15-летний школьник, который потерял сознание в бассейне

Источник материала: Tut.by

Подростка, которому 30 мая стало плохо во Дворце водного спорта, не удалось спасти, сегодня он скончался в больнице.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Скончался 15-летний юноша, пострадавший в бассейне. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ, — сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Напомним, ЧП случилось во Дворце водного спорта в Минске в субботу, 30 мая. Один из посетителей бассейна заметил, что 15-летнему парню стало плохо. По предварительной информации СК, школьник пытался проплыть под водой дистанцию длиной 50 метров, потерял сознание и начал тонуть . Один из посетителей бросился спасать подростка, позвал на помощь и нырнул за тонущим. Школьнику оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Во Дворце водного спорта отказались от каких-либо комментариев.

Следователи изъяли пробы воды, опросили работников комплекса, медицинских работников, изучили записи камер видеонаблюдения.

Проверка по данному факту продолжается.