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Умер 15-летний школьник, который потерял сознание в бассейне

02.06.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подростка, которому 30 мая стало плохо во Дворце водного спорта, не удалось спасти, сегодня он скончался в больнице.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Скончался 15-летний юноша, пострадавший в бассейне. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ, — сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Напомним, ЧП случилось во Дворце водного спорта в Минске в субботу, 30 мая. Один из посетителей бассейна заметил, что 15-летнему парню стало плохо. По предварительной информации СК, школьник пытался проплыть под водой дистанцию длиной 50 метров, потерял сознание и начал тонуть. Один из посетителей бросился спасать подростка, позвал на помощь и нырнул за тонущим. Школьнику оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Во Дворце водного спорта отказались от каких-либо комментариев.

Следователи изъяли пробы воды, опросили работников комплекса, медицинских работников, изучили записи камер видеонаблюдения.

Проверка по данному факту продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Подростка не удалось спасти, сегодня он скончался в больнице.
 
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