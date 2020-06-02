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Помните пенсионера-активиста из Бобруйска, осужденного за наркотики? Суд рассмотрел его жалобу на приговор

02.06.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд 2 июня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бобруйского пенсионера Александра Коваленко, обвиняемого в торговле наркотиками. 21 февраля, напомним, Глусский районный суд признал 71-летнего мужчину виновным в распространении метадона и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Все о деле Коваленко можно прочесть здесь:

До 9 мая Коваленко находился в бобруйском СИЗО, однако за 3 недели до рассмотрения апелляции был переведен в Могилев. В заседании 2 июня он принимал участие через конференц-связь — судья Екатерина Войтенкова пояснила, что такая форма работы связана с непростой эпидситуацей в стране.

Суд удовлетворил два ходатайства Александра Коваленко: обеспечил его присутствие на суде, пусть и в режиме онлайн, а также истребовал для рассмотрения аудиозаписи с заседаний суда первой инстанции.

Однако ходатайства об изменении меры пресечения и освобождении из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья, о предоставлении для ознакомления материалов оперативно-разыскного учета, о допуске к участию в защите жены и правозащитника удовлетворены не были.

Без удовлетворения осталась и жалоба прокуратуры на решение Глусского районного суда, который снял с бобруйского пенсионера обвинения по одному из эпизодов. Гособвинение настаивало на том, чтобы в этой части судебное решение было пересмотрено, так как доказательств виновности Коваленко, по мнению прокуратуры, достаточно.

Обращаясь к суду, бобруйский пенсионер в очередной раз попросил предоставить для ознакомления материалы контрольной закупки метадона от 5 апреля, в существование которых он не верит.

— Приговор суда должен быть обоснованным, — заявил он, добавив, что невиновен.

Его позицию поддержала адвокат Ольга Бондарева, которая обратила внимание на нестыковки в деле и высказалась в пользу прекращения судопроизводства в отношении Александра Коваленко в связи с недостаточностью улик для признания его вины.

Однако суд оставил эти доводы без внимания.

Сразу после вынесения определения по апелляции решение суда в отношении пенсионера вступило в законную силу — и пенсионер отправится из СИЗО в колонию усиленного режима. Однако родственники Александра Коваленко не исключают, что будут обращаться в Верховный суд.

С чего все началось?

В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.
Отстаивая интересы сына, супруги несколько раз устраивали одиночные пикеты в Минске.

В 2006 году 58-летнего на тот момент Александра Коваленко задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотра дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.

Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый.
Однако годы в колонии и переживания за сына не прошли даром: мужчина перенес два инфаркта. После второго Александр Яковлевич уже на акции протеста не выходил, Валентина Михайловна же в прошлом году дважды стояла у Администрации президента — в феврале и августе 2019-го. За последнюю акцию Валентину Коваленко оштрафовали на 510 рублей.

В октябре прошлого года Коваленко был повторно задержан сотрудниками милиции, пенсионеру вновь предъявлено обвинение в сбыте наркотиков.

Как следует из письма Александра Коваленко жене (ни одного свидания в СИЗО ей не дали), в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел.

— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.

Больше при себе, как указано в протоколе задержания, у него ничего не было.

По словам жены Валентины, семья живет возле реки и мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. «Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер».

Жена Александра Яковлевича уверена, что дело о наркотиках сфальсифицировано, чтобы остановить активистов-правдолюбов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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21 февраля, напомним, Глусский районный суд признал 71-летнего мужчину виновным в распространении метадона и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием...
 
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