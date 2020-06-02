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Агрогородок Раков в этом году отметит круглую дату

02.06.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Агрогородок Раков в этом году отметит круглую дату - в сентябре исполнится 555  лет со дня первого  упоминания  городка в письменных источниках. Там много достопримечательностей, которые представляют интерес для туристов. К тому же  ежегодно  в конце лета  в  агрогородке проводится масштабный "Раковский фест". 

Накануне большого юбилея Надежда Сербиненко отправилась в агрогородок в Воложинском районе.

Раков  - "северные Афины" Беларуси

Еще в 1908 году  писательница Элиза Ожешко назвала Раков "северными Афинами". Сходство есть. Населенный пункт разместился на пригорках. И интересные достопримечательности также имеются. Экскурсию  по древнему Ракову  нам проведет Юлия Макинко  - коренная жительница, местный депутат, директор детской школы искусств, а еще  профессиональная цымбалистка.

Раков  - один  из центров культурной и духовной жизни Беларуси

Раков в течение многих  веков являлся одним  из центров культурной и духовной жизни Беларуси. Отсюда до  Воложина  38 километров, а  до Минска всего 24. Многие выдающиеся исторические события связаны с этим местом. Здесь проезжали послы европейских монархов, маршировали армии польских королей и литовских князей, недалеко отсюда начинал свой поход на Москву Наполеон. Еще в Ракове всегда жили талантливые мастера. 

Строительство нового объекта в Ракове

Раков по-прежнему интересен для путешественников со всего мира благодаря своей богатой истории. Сейчас в агрогородке идет строительство нового объекта  по инициативе православной церкви. Горожане идею поддержали.

Инициативы местных депутатов в прямых эфирах "Инстаграм"

На первую инстаграм-инициативу  построить беседку в старинном парке Здеховских  уже откликнулись местные.  Так что скоро Раков станет еще более привлекательным не только для гостей, но и для самих жителей агрогородка. 

 
Теги: Минск
 
 
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Агрогородок Раков в этом году отметит круглую дату - в сентябре исполнится 555  лет со дня первого  упоминания  городка в письменных источниках. Там много...
 
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