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Как выращивать японскую сакуру в Беларуси
02.06.2020 20:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЯпонская сакура встречает нас в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Оказывается, чтобы полюбоваться цветущей сакурой, не обязательно лететь в страну Восходящего солнца. Край голубых озер уже давно покорил восточную гостью. Михаил Рудевич готов подсказать путь к ее сердцу.
Для растений этого вида достаточно благоприятные условия у нас в Беларуси, в частности, в Минске. Японская сакура, сорт "кику-шидаре".
Сакура "Кику-шидаре" - дерево с плакучей формой кроны. Цветет с апреля по май розовыми махровыми цветами. Высота зависит от высоты штамба.
Для начала давайте разберемся. Вся ли то сакура, что вишня?
Сакура - это сборное название, в переводе с японского «вишня». Сами японцы, которые далеки от ботаники, называют множество вишен сакурами. А у нас к сакурам иногда еще относят различные растения из рода сливовых, куда входят мелкоплодные сливы, вишни. Ботаники объединяют их вообще в один род. И таким образом, многие растения можно назвать сакурой.
Главное, что все эти деревья потрясающе красиво цветут. Нежно-розовыми облачками усыпана вся крона. Урожай, наверно, будет небывалым. А вот и нет!
Вот такие сорта с махровыми цветками не дают плодов. Вишневого варенья из них не получишь. И даже из вишен мелкопильчатых, плоды у них совсем маленькие, не очень пригодны для варенья. Зато очень красивые.
Ханами - это традиция любования цветами.
Красотка из Японии - сорт вишни мелкопильчатой "канзан". Его выделяет обилие цветения. Это сорт немахровый, зато какое обилие цветков. Сами по себе цветочки мельче, но их гораздо больше.
Сакура "канзан" начинает цвести на 1-2 год после посадки. Форма кроны в молодом возрасте – перевернутый конус, с возрастом становится более широкой.
Сакура "канзан" растет довольно быстро. За год прибавляет сантиметров 30. Такое деревце станет настоящим украшением вашего сада. Но урожай с него тоже не снимешь.
К сожалению, все сорта стерильные. Очень редко могут порадовать плодами.
Видовую сакуру можно встретить в природе.
Чем отличается видовая сакура?
В секторе Восточной Азии находится в коллекции вишня мелкопильчатая. У нее цветки совершенно немахровые, лепестков у нее поменьше. Есть генеративные органы: и пестик, и тычинки.
Такие сакуры обычно зацветают раньше, чем сортовые растения. Потому что им не надо тратить силы на роспуск бутонов.
Как зимуют японские гости в Беларуси? Без всякого укрытия себя неплохо чувствуют у нас. Растения из садовых центров только первые 2 года стоит укрыть немножко. А потом они вполне мирятся с нашими погодно-климатическими условиями. Морозы могут выдерживать до 30. И даже чуть ниже, если непродолжительное время.
В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси с Михаилом Рудевичем приготовим для дерева угощение, чтобы оно цвело, благоухало и долго-долго радовало нас.
Чем подкармливать сакуру?
Подойдут любые удобрения. Можно брать азот-фосфор-калий по отдельности, можно взять комплексное удобрение.
Делать подкормку лучше весной, до цветения сакуры. И здесь нужен расчет с японской точностью.
Будем считать, что здесь его крона имеет метр в радиусе, чтобы нам легче было считать. И формула pr2 . Условно берем 3, умножаем на 1, здесь получается 3-4 квадратных метра. В общем, любуясь сакурой, не забывайте про математику. Лирика и математика связаны. Они рядом.
Отмерять удобрения будем по-белорусски, спичечными коробками. В одном коробочке - 20-25 г. Для нашего деревца понадобится 16 порций угощений.
Равномерно рассыпаем их под кроной, потому что те корешки, которые питают это растение, находятся не возле ствола, а практически по периферии кроны. И вот мы вносим это удобрение. Если земля открыта, нет газона, то лучше заделать граблями. Но у нас скоро пройдут дожди. Удобрение растворится и попадет к корням.
Если дождя не предвидится, вас ждет нелегкая работа.
Вот, например, под такое растение надо одноразово вносить 80-100 л воды. Те садоводы-любители, которые немножко побрызгали и думают, что достаточно, нет. Потому что корни находятся на глубине 60-70 см. Надо промочить весь ком. Надо много влаги.
Как под видом сакуры не купить саженец миндаля трехлопастного или даже яблоню Недзвецкого. Как отличить настоящую сакуру от подделки?
Специалисты объясняют. В питомнике обычно предлагают сортовые сакуры.
Они, как правило, привиты на другое растение, чаще всего на черемуху. У нее характерная блестящая кора. Она может быть оранжевого или малинового оттенка. Блестящая, с полосками, видны чечевички. И на самих ветвях сакуры тоже ярко выраженные чечевички.
Чечевички - это такие рыхлые пятнышки на коре для воздухообмена. Будем считать их загранпаспортом сакуры. Не ошибитесь!
Отличительный признак сакуры - прививка. Обязательно ищите место прививки. На молодых саженцах оно хорошо заметно.
Эта сакура привита на черемуху. Самый устойчивый подвой.
Чтобы вы были в этом уверены, возьмите полосочку коры. Понюхайте, какой аромат. И у нее характерный вкус. У нее вкус горький и совсем невкусный.
Зато подвой черемухи - очень морозостойкий. Штамб выдержит любые капризы природы.
Поскольку на этом штамбе начал развиваться побег, который может отобрать жизненные силы у самой прививки, испортить дерево, поэтому его удаляем. Как и обычную поросль на деревьях.
Как делать обрезку сакуры?
Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны.
Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают уходу за газоном, кошению.
Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того как распустились почки. А сейчас мы просто хотим показать особенности.
Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. Например, если бы обрезали эту ветвь, то ее надо было бы обрезать вот с таким пенечком 1-2 см. Или если обрезать возле почки, оставляется такой пенек.
Крупные пенечки нужно обязательно замазать садовым варом. Иначе сакура может заболеть.
Болезней не очень много. Больше всего для нее страшен монилиоз, который повреждает сосуды веточки и они отсыхают. Признаком болезни является то, что цветки начинают распускаться, появляются листочки, а цветки опадают. Такие ветви надо удалять с запасом, чтобы инфекция не проникла дальше по ветви. Монилиоз может попадать от слив, абрикосов, если они растут на участке? - Да.
Сакуру обработайте весной фунгицидами во время профилактического опрыскивания плодовых деревьев.
Хорошо, что этим красавицам ничего не грозит. Век цветущей сакуры недолог, недели 2.
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Японская сакура встречает нас в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Оказывается, чтобы полюбоваться цветущей сакурой, не...
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