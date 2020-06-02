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В проекте "Разговор у Президента" - мэр Минска Анатолий Сивак. Сегодня после "Панорамы"
02.06.2020 20:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВнешний облик столицы, сроки сдачи третьей ветки метро, новые архитектурные решения и завершение долгостроев, а также парковки, социальная инфраструктура и помощь бизнесу по снижению налогов и аренды. Обо всем, что волнует минчан, в
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Внешний облик столицы, сроки сдачи третьей ветки метро, новые архитектурные решения и завершение долгостроев, а также парковки, социальная инфраструктура и помощь...
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