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Развитие социальной сферы и АПК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах Владимир Андрейченко Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными...

Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными просьбами, так и с коллективными. Так, среди вопросов - необходимость строительства общежития рядом с местным ФОКом. Современный центр с бассейном пользуется популярностью у спортсменов, и для того, чтобы разместить всех желающих, нужны комфортные условия. А жителей деревни Гута волнует состояние дорожного полотна. Из-за реконструкции моста в райцентре, транспорт отправляют в объезд по гравийке. Люди просят привести дорогу в надлежащее состояние.Владимир Андрейченко побывал на стройплощадке детской школы искусств - работы близятся к завершению. Внимание и аграрно-промышленному комплексу. Как положительный пример - создание на месте разрушающихся ферм современного свинорепродуктора. Рабочие места здесь получили жители нескольких деревень.