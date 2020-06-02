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Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах Владимир Андрейченко

02.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Личный прием граждан  провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными просьбами, так и с коллективными. Так, среди вопросов - необходимость строительства общежития рядом с местным ФОКом. Современный центр с бассейном пользуется популярностью у спортсменов, и для того, чтобы разместить всех желающих, нужны комфортные условия. А жителей деревни Гута волнует состояние дорожного полотна. Из-за реконструкции моста в райцентре, транспорт отправляют в объезд по гравийке. Люди просят привести дорогу в надлежащее состояние. 

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Люди подсказывают те нерешенные вопросы, которые у нас имеются, и даже подсказывают их пути решения. В целом такая обстановка стабильная, люди стараются приумножить то, что сделано и работать на будущее".

Развитие социальной сферы и АПК 

Владимир Андрейченко побывал на стройплощадке детской школы искусств - работы близятся к завершению. Внимание  и аграрно-промышленному комплексу. Как положительный пример - создание на месте разрушающихся ферм современного свинорепродуктора. Рабочие места здесь получили жители нескольких деревень.

 
 
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Личный прием граждан  провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными...
 
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