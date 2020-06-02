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Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах Владимир Андрейченко
02.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛичный прием граждан провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными просьбами, так и с коллективными. Так, среди вопросов - необходимость строительства общежития рядом с местным ФОКом. Современный центр с бассейном пользуется популярностью у спортсменов, и для того, чтобы разместить всех желающих, нужны комфортные условия. А жителей деревни Гута волнует состояние дорожного полотна. Из-за реконструкции моста в райцентре, транспорт отправляют в объезд по гравийке. Люди просят привести дорогу в надлежащее состояние.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Люди подсказывают те нерешенные вопросы, которые у нас имеются, и даже подсказывают их пути решения. В целом такая обстановка стабильная, люди стараются приумножить то, что сделано и работать на будущее".
Развитие социальной сферы и АПКВладимир Андрейченко побывал на стройплощадке детской школы искусств - работы близятся к завершению. Внимание и аграрно-промышленному комплексу. Как положительный пример - создание на месте разрушающихся ферм современного свинорепродуктора. Рабочие места здесь получили жители нескольких деревень.
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Личный прием граждан провел сегодня в Ушачах председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Обращались как с частными...
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