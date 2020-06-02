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«Схватили и поволокли в бус». Девушка о том, как в Гродно задерживали ее парня - и сейчас он под «уголовкой»

02.06.2020 20:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Колмыков был задержан 29 мая во время проведения пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты. Девушка задержанного парня говорит, что Сергей оказался в эпицентре событий случайно, ведь пара стояла вдалеке от происходящего. И у гродненки теперь есть доказательство — съемка с дрона, которая была показана в сюжете по телеканалу «Беларусь 1» 31 мая.


Ирина. Фото: hrodna.life

 — На площадь Советскую мы пришли примерно за 20 минут до инцидента, — вспоминает Ирина, — сначала стояли на тротуаре чуть дальше от того места, где было много людей, потом встали на парапет, когда все началось.

Ирина рассказывает, что Сергей не имеет никакого отношения к команде Тихановских. На площадь молодые люди приехали, чтобы подписаться за какого-нибудь из предполагаемых кандидатов, но за кого точно — думали решить на месте. Подписи поставить, кстати, так и не успели.

 — Сергей подписан на YouTube-канал Тихановского, но он не какой-то активный участник, просто смотрел видео, слушал, что говорят люди, где будут проходить пикеты. Мы узнали, что на площади Советской будут собирать подписи за нескольких кандидатов. Вот и приехали. Сергею еще пришлось меня уговаривать. Сейчас я думаю: хорошо, что я была с ним. Так бы я и не знала, где он и что с ним, если бы он 29 мая не приехал вечером домой, — говорит Ирина. — Тогда в толпу на площади мы идти не хотели, поэтому были немного в стороне. Но так получилось, что рядом все и началось. В какой-то момент, когда мы вообще отходили в сторону, Сергея просто схватили и поволокли в бус. Но ведь на видео, которое показали по телевизору, видно, где мы стоим — и где все происходило. Сергей был в куртке, в которой он и сейчас, и по которой его легко можно опознать на видео. Но почему он подозреваемый и сейчас задержан?


Синим обведены Сергей и Ирина. Фото: скрин с видео

Девушка говорит, что 29 мая после брутального задержания искала Сергей по всем гродненским отделениям милиции, но, где находится ее молодой человек — узнать сразу не смогла.

— Сотрудники милиции говорили, что Сергея у них нет. Но тогда где он был? Почему-то говорили: «Обращайтесь в пресс-службу» — хотя какое отношение мы имеем к пресс-службе и прессе? — но там телефон не отвечал.

Позже девушка узнала, что Сергея отвезли в Минск. Сейчас ему назначен государственный адвокат.

— Сергей — подозреваемый по части 3 ст. 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Но я не понимаю, как такое могло произойти? Почему, если он ничего не делал?

О том, по какой статье проходит подозреваемым Сергей, Ирина узнала тогда, когда к ней пришли сотрудники милиции с обыском — прочитав ордер, который ей предъявили.
В итоге изъяли старый мобильный телефон и флешки. Также обыск прошел по месту прописки Сергея — в Мостовском районе.

— Я передала адвокату скриншоты с видео, которое показали в сюжете «Беларусь 1». Он написал ходатайство. Также есть информация, что Сергея будут переводить из Минска в Гродно. Адвокат сказал, что, как только переведут, его, защитника, полномочия заканчиваются. Поэтому мы планируем организовать сбор денег на адвоката здесь. Нам очень нужна помощь, — рассказывает Ирина.

Она взволнованно говорит, что сейчас очень важно поддержать всех тех, кто был задержан 29 мая.

 — Не только ведь Сергей Тихановский задержан, но и другие ребята. Всем им нужны адвокаты и поддержка, — говорит Ирина.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Вечером того же дня Сергея Тихановского, а также еще семь задержанных перевезли из Гродно в Минск в изолятор временного содержания на ул. Окрестина. Днем 2 июня правозащитникам стало известно, что оператор YouTube-канала «Страна для жизни» Вергилий Ушак переведен в СИЗО № 1 на ул. Володарского.

В рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента в Гродно, задержаны девять человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Саков содержится в ИВС в Гродно, остальные — в столичном ЦИП на Окрестина.

Вечером 1 июня стало известно, что в гродненской квартире Владимира Наумика прошел обыск. По его результатам были изъяты ноутбук, флешки. Обыск проводили сотрудники милиции. Обыски также прошли в квартирах у Евгения Розниченко, Василия Бобровского.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненец Сергей Колмыков был задержан 29 мая во время проведения пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты. Девушка...
 
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