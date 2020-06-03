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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арбузы в промышленных масштабах. Аграрии Могилевской области пошли на эксперимент Высажены в грунт свыше 60 тысяч саженцев бахчевой культуры. Они выращены в теплицах сельхозпредприятия "Рассвет" Кировского района. Общие площади посевов - 10...

Высажены в грунт свыше 60 тысяч саженцев бахчевой культуры. Они выращены в теплицах сельхозпредприятия "Рассвет" Кировского района. Общие площади посевов - 10 гектаров. Специальная техника и технология возделывания разработана белорусскими учеными. Она позволяет получать вполне весомые урожаи арбузов в условиях нашего климата - до 100 центнеров с гектара. Прохладные ночи в Беларуси позволят сохранить сладость ягоды. Первый урожай экологически чистых арбузов ждут уже в августе.