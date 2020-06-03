ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Арбузы в промышленных масштабах. Аграрии Могилевской области пошли на эксперимент

03.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Высажены в грунт свыше 60 тысяч саженцев бахчевой культуры. Они выращены в теплицах сельхозпредприятия "Рассвет" Кировского района. Общие площади посевов - 10 гектаров. Специальная техника и технология возделывания разработана белорусскими учеными. Она позволяет получать вполне весомые урожаи арбузов в условиях нашего климата - до 100 центнеров с гектара. Прохладные ночи в Беларуси позволят сохранить сладость ягоды. Первый урожай экологически чистых арбузов ждут уже в августе. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высажены в грунт свыше 60 тысяч саженцев бахчевой культуры. Они выращены в теплицах сельхозпредприятия "Рассвет" Кировского района. Общие площади посевов - 10...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тосты с фасолью и яичницей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика