В Воложинском районе муж из ревности угрожал сжечь свою супругу

Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе вынесен приговор мужчине, который угрожал сжечь свою жену, а перед этим заставил ее писать предсмертную записку. Об этом рассказал портал mlyn.by.



Фото с сайта: runews24.ru

Все произошло 1 апреля этого года в одной из деревень Городьковского сельсовета. Поздно вечером 58-летний мужчина, работающий животноводом на местном сельхозпредприятии, будучи пьян, заподозрил жену в неверности: ему показалось, что та, закрывшись от него в одной из комнат, разговаривает с кем-то по телефону. С помощью лома разъяренный муж попал в помещение, взяв в собой канистру бензина и спички. Он обещал сжечь дом вместе с хозяйкой, а перед выполнением угрозы заставил ее писать предсмертную записку, в которой было бы сказано, что в своей гибели она просит никого не винить.

Женщина не стала спорить с мужем, однако, сделав вид, что пишет, сумела позвонить позвонить по телефону 102, спрятав телефон под подушку. Дежурный не услышал ответа, но по доносившимся звукам понял, что на там конце что-то происходит. Он перезвонил — трубку взял глава семейства. Милиционер потребовал передать трубку жене, но та сквозь слезы только сумела положительно ответить на вопрос «у вас что-то случилось?». С помощью номера мобильного был установлен адрес, туда выехала оперативная группа, которая и задержала агрессивного мужа.

За угрозу убийством мужчина мог получить максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако он полностью признал вину и раскаялся в содеянном и был приговорен к 240 часам общественных работ. Приговор вступил в законную силу.