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В Воложинском районе муж из ревности угрожал сжечь свою супругу
03.06.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Воложинском районе вынесен приговор мужчине, который угрожал сжечь свою жену, а перед этим заставил ее писать предсмертную записку. Об этом
Все произошло 1 апреля этого года в одной из деревень Городьковского сельсовета. Поздно вечером 58-летний мужчина, работающий животноводом на местном сельхозпредприятии, будучи пьян, заподозрил жену в неверности: ему показалось, что та, закрывшись от него в одной из комнат, разговаривает с кем-то по телефону. С помощью лома разъяренный муж попал в помещение, взяв в собой канистру бензина и спички. Он обещал сжечь дом вместе с хозяйкой, а перед выполнением угрозы заставил ее писать предсмертную записку, в которой было бы сказано, что в своей гибели она просит никого не винить.
Женщина не стала спорить с мужем, однако, сделав вид, что пишет, сумела позвонить позвонить по телефону 102, спрятав телефон под подушку. Дежурный не услышал ответа, но по доносившимся звукам понял, что на там конце что-то происходит. Он перезвонил — трубку взял глава семейства. Милиционер потребовал передать трубку жене, но та сквозь слезы только сумела положительно ответить на вопрос «у вас что-то случилось?». С помощью номера мобильного был установлен адрес, туда выехала оперативная группа, которая и задержала агрессивного мужа.
За угрозу убийством мужчина мог получить максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако он полностью признал вину и раскаялся в содеянном и был приговорен к 240 часам общественных работ. Приговор вступил в законную силу.
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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заставил жену писать записку о том, что в своей гибели она никого не винит.
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