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14 лет колонии получил пинчанин, который выращивал в гараже галлюциногенные грибы
03.06.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске огласили приговор 39-летнему жителю города, который выращивал в гараже галлюциногенные грибы, сообщает
Пинчанин вырастил в гараже грибы, в составе которых было особо опасное психотропное вещество. Свой урожай он отвез в отделение почтовой связи «Логишин» и отправил посылкой в Россию.
До адресата грибы так и не дошли. В одном из минских почтовых отделений их обнаружили и изъяли сотрудники милиции.
Пинчанину предъявили обвинение по нескольким статьям УК: выращивание запрещенных к возделыванию грибов, содержащих психотропные вещества, незаконный оборот психотропов, а также покушение на незаконное перемещение через границу особо опасных психотропных веществ.
Суд признал мужчину виновным и назначил 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Обвиняемый обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила решение без изменений.
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Грибы обвиняемый пытался по почте отправить в Россию.
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