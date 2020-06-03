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Штормовое предупреждение: В Гродно, под Минском и в области град и ливень, а через минуту уже солнце
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Источник материала:
Tut.by
В среду, 3 июня, в нескольких районах Минской области прошел град. Об этом TUT.BY рассказали читатели, они же поделились снимками и видео непогоды.
Белгидромет предупреждает, что 3 июня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни и град, а также возможно шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Эти фото и видео TUT.BY прислал читатель из деревни Латушки Дзержинского района.
А это видео уже из Столбцов.
Сильные ливни с градом прошли и в Гродно.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
При сильных ливнях
- Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
- Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
- Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
- Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
Теги
: Гродно
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О ливнях и граде в Дзержинском районе и Столбцах TUT.BY сообщили читатели.
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