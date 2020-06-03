Штормовое предупреждение: В Гродно, под Минском и в области град и ливень, а через минуту уже солнце

Источник материала: Tut.by

В среду, 3 июня, в нескольких районах Минской области прошел град. Об этом TUT.BY рассказали читатели, они же поделились снимками и видео непогоды.

Белгидромет предупреждает, что 3 июня до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни и град, а также возможно шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Эти фото и видео TUT.BY прислал читатель из деревни Латушки Дзержинского района.





А это видео уже из Столбцов.

Сильные ливни с градом прошли и в Гродно.

Рекомендации МЧС при сильном ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов). При сильных ливнях Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.