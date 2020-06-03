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Доставили 140 тысяч респираторов и 123 тысячи масок. Волонтеры рассказали, как помогли медикам

03.06.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше двух месяцев ребята из #BYCOVID19 помогают белорусским врачам, любой медицинский работник может оставить на сайте заявку с просьбой о помощи и команда постарается найти нужные респираторы, маски и противочумные костюмы. Сегодня волонтеры подвели первые итоги работы.


Андрей Стрижак привез респираторы в гомельскую больницу. Фото: предоставлено Андреем Стрижаком

Не так давно правозащитник и волонтер Андрей Стрижак рассказывал TUT.BY, как они «достают из-под земли респираторы», ведут длительные переговоры и выстраивают логистику, чтобы вовремя успеть забрать средства индивидуальной защиты и поставить в больницы.

Сегодня команда #BYCOVID19 подвела первые итоги своей работы и они впечатляют. За два месяца в больницы самых разных регионов страны были поставлены 140 310 респираторов (это 44% от всех купленных волонтерами СИЗ), 123 205 медицинских масок, 84 951 комбинезонов. Кроме того, волонтеры привозили медицинским работникам бахилы, щитки, перчатки, нарукавники…

Если посмотреть на цифры, которые опубликовал сайт bycovid19.com, то больше всего заявок о помощи пришло от врачей Брестской области (245) и Минска и Минской области (229). Меньше всего о помощи просили в Витебском регионе — было отправлено 63 заявки.

Статистика волонтеров позволяет узнать, сколько единиц оборудования просили медики (14 987), а сколько было доставлено (1 404). Отдельная графа — сколько средств индивидуальной защиты было необходимо (728 711) и какую потребность смогла закрыть команда — 354 081. Цифры по каждому району можно посмотреть отдельно.

Правозащитник и волонтер Андрей Стрижак объясняет, почему на некоторых графиках есть дисбаланс поставок и заявок:

— По некоторым позициям наши поставки в разы превышают запросы. У нас было два канала получения информации: форма заявок и колл-центр. Колл-центр уточнял потребности после получения заявки. И часто там цифры были другие, но мы правки в заявки не вносили. Второй момент — фактическое наличие средств индивидуальной защиты. Шапочки, нарукавники и фартуки у нас были, а вот очков на рынке было намного меньше.

Всего за помощью к волонтерам обратились 483 медицинских учреждений.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Больше двух месяцев ребята из #BYCOVID19 помогают белорусским врачам, любой медицинский сотрудник может оставить на сайте заявку с просьбой о помощи и команда...
 
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