Доставили 140 тысяч респираторов и 123 тысячи масок. Волонтеры рассказали, как помогли медикам

Источник материала: Tut.by

Больше двух месяцев ребята из #BYCOVID19 помогают белорусским врачам, любой медицинский работник может оставить на сайте заявку с просьбой о помощи и команда постарается найти нужные респираторы, маски и противочумные костюмы. Сегодня волонтеры подвели первые итоги работы.



Андрей Стрижак привез респираторы в гомельскую больницу. Фото: предоставлено Андреем Стрижаком

Не так давно правозащитник и волонтер Андрей Стрижак рассказывал TUT.BY, как они « достают из-под земли респираторы », ведут длительные переговоры и выстраивают логистику, чтобы вовремя успеть забрать средства индивидуальной защиты и поставить в больницы.

Сегодня команда #BYCOVID19 подвела первые итоги своей работы и они впечатляют. За два месяца в больницы самых разных регионов страны были поставлены 140 310 респираторов (это 44% от всех купленных волонтерами СИЗ), 123 205 медицинских масок, 84 951 комбинезонов. Кроме того, волонтеры привозили медицинским работникам бахилы, щитки, перчатки, нарукавники…

Если посмотреть на цифры, которые опубликовал сайт bycovid19.com , то больше всего заявок о помощи пришло от врачей Брестской области (245) и Минска и Минской области (229). Меньше всего о помощи просили в Витебском регионе — было отправлено 63 заявки.

Статистика волонтеров позволяет узнать, сколько единиц оборудования просили медики (14 987), а сколько было доставлено (1 404). Отдельная графа — сколько средств индивидуальной защиты было необходимо (728 711) и какую потребность смогла закрыть команда — 354 081. Цифры по каждому району можно посмотреть отдельно.

Правозащитник и волонтер Андрей Стрижак объясняет, почему на некоторых графиках есть дисбаланс поставок и заявок:

— По некоторым позициям наши поставки в разы превышают запросы. У нас было два канала получения информации: форма заявок и колл-центр. Колл-центр уточнял потребности после получения заявки. И часто там цифры были другие, но мы правки в заявки не вносили. Второй момент — фактическое наличие средств индивидуальной защиты. Шапочки, нарукавники и фартуки у нас были, а вот очков на рынке было намного меньше.

Всего за помощью к волонтерам обратились 483 медицинских учреждений.