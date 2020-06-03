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Новый веломаршрут в Минске будет пролегать от станции метро "Малиновка" до улицы Мясникова

03.06.2020 16:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник любителей экотранспорта - сегодня Всемирный день велосипеда. В нашей столице, как зафиксировал велосчетчик, установленный на проспекте Независимости, регулярно пользуются велосипедом  примерно сто двадцать тысяч горожан. В связи с этим развивается инфраструктура. К новому сезону готовы десятки велопрокатов, сервис для аренды велосипедов, а также станции срочного ремонта и сотни велопарковок, более 200 километров маршрутов для катания. Сейчас открываются новые участки.

Новый веломаршрут пролегать будет от станции метро "Малиновка" до улицы Мясникова. Длина трассы составит около восьми километров.

 
 
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Праздник любителей экотранспорта - сегодня Всемирный день велосипеда. В нашей столице, как зафиксировал велосчетчик, установленный на проспекте Независимости,...
 
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