Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирный день велосипеда отметили велопробегом в Минске Праздник проходит уже в третий раз. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН его отмечают с 2018 года. Велоколонна стартовала у Легкоатлетического манежа БГУ ФК по...

Праздник проходит уже в третий раз. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН его отмечают с 2018 года. Велоколонна стартовала у Легкоатлетического манежа БГУ ФК по проспекту Победителей. Среди участников - любители велоспорта и, конечно, атлеты национальной сборной Беларуси.К этому моменту сборная Беларуси завоевала 5 олимпийских лицензий на Игры в Токио, которые пройдут в августе следующего года. Три квоты принесли шоссейники. Еще два пропуска есть у гонщиков на треке.