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Всемирный день велосипеда отметили велопробегом в Минске
03.06.2020 15:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник проходит уже в третий раз. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН его отмечают с 2018 года. Велоколонна стартовала у Легкоатлетического манежа БГУ ФК по проспекту Победителей. Среди участников - любители велоспорта и, конечно, атлеты национальной сборной Беларуси.
К этому моменту сборная Беларуси завоевала 5 олимпийских лицензий на Игры в Токио, которые пройдут в августе следующего года. Три квоты принесли шоссейники. Еще два пропуска есть у гонщиков на треке.
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Праздник проходит уже в третий раз. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН его отмечают с 2018 года. Велоколонна стартовала у Легкоатлетического манежа БГУ ФК по...
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