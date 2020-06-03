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Под видом работника ЖЭС проник в квартиру: житель Смолевичского района совершил разбой в Минске

03.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела о разбойном нападении в столице по улице Алтайской, когда злоумышленник сумел попасть в квартиру по видом работника ЖЭС. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Инцидент произошел утром 18 декабря прошлого года. В одну из квартир дома на улице Алтайской представившись работником ЖКХ, проник 37-летний мужчина. Он несколько раз ударил открывшую ему 28-летнюю девушку по голове и в шею фонариком-электрошокером, связал ее скотчем, а затем угрозами смог узнать, где она хранит деньги.

Его добычей стали более 200 рублей и 240 долларов, а также вещи на сумму более 90 рублей. Перед тем, как покинуть квартиру, нападавший совершил с беспомощной девушкой действия сексуального характера.

Затем мужчина спрятал телефон жертвы и запер дверь, забрав с собой ключи. Через какое-то время девушка смогла освободиться и связаться с подругой и хозяйкой квартиры, которые и позвонили в милицию.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Уже на следующий день предполагаемого преступника удалось задержать. Безработный 37-летний житель Смолевичского района ранее имел проблемы с законом и был неоднократно судим. Как выяснилось, когда он шел грабить квартиру, то был пьян.

Следователям мужчина рассказал, что заранее все спланировал: за несколько дней до нападения, чтобы сойти за работника ЖЭС, купил светоотражающую жилетку, а также электрошокер. Вернувшись домой после совершения преступления, нападавший сжег улики в печи.

Расследование уголовного дело о разбое и действиях сексуального характера, совершенных во время нападения, передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Разбойное нападение на квартиру по улице Алтайской было совершено в декабре прошлого года. Теперь следствие по делу завершено.
 
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