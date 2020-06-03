В Кобрине майор милиции и рыбак спасли тонущего мужчину

Источник материала: Tut.by

28 мая в озере городского парка Кобрина едва не утонул мужчина. На берег тонущего горожанина вытащили рыбак и майор милиции, который шел домой после дежурства.



Озеро в кобринском парке. Фото: planetabelarus.by

Инцидент произошел в кобринском парке Суворова. Местный житель поскользнулся на бетонной плитке, которой укреплен берег озера, и упал в воду. Место оказалось глубоким и мужчина не мог выбраться на сушу.

В это время домой после суточного дежурства возвращался старший инспектор Кобринского РОВД майор милиции Сергей Шурба.

— Я обычно домой еду на машине или на автобусе, а в тот день решил пойти пешком через парк. Когда проходил мимо озера, услышал крик. Я побежал на звук и увидел в воде мужчину. Рядом с местом происшествия был рыбак. Мы с ним вместе подоспели к тонущему и вытащили его на берег, — рассказал TUT.BY мужчина.

Потерпевший в результате инцидента не пострадал, от медицинской помощи отказался.

Напомним, в апреле похожий случай произошел в Жабинковском районе.

— 12 апреля сотрудники ГАИ возле храма в деревне Чижевщина заметили, что в колодец упал мужчина. Один инспектор бросился к нему на помощь, а второй вызвал скорую. Пострадавшему скинули автомобильный трос, достали из воды и передали медикам, — сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.