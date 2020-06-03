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В Пакистане обрушилась крыша религиозной школы
03.06.2020 16:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет. Погибли 6 человек, 13 - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
Причина обрушения на данный момент не сообщается. Известно, что в здании проводились строительные работы.
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Во время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет. Погибли 6 человек, 13 - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Причина...
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