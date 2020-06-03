Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пакистане обрушилась крыша религиозной школы Во время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет. Погибли 6 человек, 13 - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Причина...

Во время происшествия на уроке в медресе находились дети младше 10 лет. Погибли 6 человек, 13 - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.Причина обрушения на данный момент не сообщается. Известно, что в здании проводились строительные работы.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите