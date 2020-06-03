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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какой пакет выбрать, чтобы не нанести вред экологии Не секрет, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред окружающей среде. Казалось бы, ученые нашли выход - экологичные кульки. Но эксперт Центра...

Не секрет, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред окружающей среде. Казалось бы, ученые нашли выход - экологичные кульки. Но эксперт Центра экологических решений уверяет, под видом биоразлагаемой упаковки часто производят оксоразлагаемую.Совсем другое дело - пакеты, произведенные из органического сырья: сои, пшеницы и целлюлозы. В Беларуси такие кульки изготавливают из крахмала. Отличительный признак упаковки - эмблема в виде ростка или листочка.Но в Беларуси промышленное компостирование пакетов пока только в планах.Обычным пластиковым пакетам можно дать вторую жизнь - переработать. Однако по различным причинам большая часть полиэтиленовой упаковки отправляется на полигон, где разлагается до 1000 лет.Выходит, для природы лучше, если люди будут пользоваться тряпичной сумкой или биоразлагаемыми органическими пакетами при возможности компостирования. Важно использовать пластиковый кулек многократно.