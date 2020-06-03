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Какой пакет выбрать, чтобы не нанести вред экологии
03.06.2020 17:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе секрет, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред окружающей среде. Казалось бы, ученые нашли выход - экологичные кульки. Но эксперт Центра экологических решений уверяет, под видом биоразлагаемой упаковки часто производят оксоразлагаемую.
Мария Сума, эксперт Центра экологических решений: "Это пакеты, которые сделаны из того же самого пластика, просто в них добавляются катализаторы, которые ускоряют распад пакета на мелкие частицы. Визуально нам кажется, что они исчезли, но по факту они превратились в микрочастицы - в микропластик. Это еще более опасно, потому что если обычно пакет мы можем отдать на переработку, то оксопакеты не перерабатывают. Они потом попадают в почву или океан".
Совсем другое дело - пакеты, произведенные из органического сырья: сои, пшеницы и целлюлозы. В Беларуси такие кульки изготавливают из крахмала. Отличительный признак упаковки - эмблема в виде ростка или листочка.
Мария Сума, эксперт Центра экологических решений: "Эти пакеты выбрасываются вместе с органическими отходами и идут на компостирование. Это специальный завод, где создаются необходимые условия - температура и влажность. Есть определенные микроорганизмы, которые за определенное время разлагают пакеты на углекислый газ, воду и органический субстрат. Если там нет примеси пластика, то его можно использовать в сельском хозяйстве".
Но в Беларуси промышленное компостирование пакетов пока только в планах.
Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды: "В настоящее время в Республике Беларусь создаются объекты по компостированию органических отходов. В том числе, как показывает европейский опыт, биоразлагаемые полимеры направляются на компостирование вместе с органической составляющей, в том числе и коммунальных отходов".
Обычным пластиковым пакетам можно дать вторую жизнь - переработать. Однако по различным причинам большая часть полиэтиленовой упаковки отправляется на полигон, где разлагается до 1000 лет.
Выходит, для природы лучше, если люди будут пользоваться тряпичной сумкой или биоразлагаемыми органическими пакетами при возможности компостирования. Важно использовать пластиковый кулек многократно.
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Не секрет, что полиэтиленовые пакеты наносят серьезный вред окружающей среде. Казалось бы, ученые нашли выход - экологичные кульки. Но эксперт Центра...
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