Тела двух младенцев обнаружены в одной из квартир Минска

Источник материала: Tut.by

Ночью 3 июня в милицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Фрунзенского района Минска лежат тела двух младенцев. Об этом сообщает пресс-служба СК.

40-летняя женщина во время совместного распития алкоголя рассказала своим знакомым, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины сразу вызвали милицию.

В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда следственно-оперативной группы женщина пыталась его скрыть.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти младенцев.

Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.