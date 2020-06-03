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Тела двух младенцев обнаружены в одной из квартир Минска
03.06.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 3 июня в милицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Фрунзенского района Минска лежат тела двух младенцев. Об этом
40-летняя женщина во время совместного распития алкоголя рассказала своим знакомым, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины сразу вызвали милицию.
В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда следственно-оперативной группы женщина пыталась его скрыть.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти младенцев.
Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере.
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