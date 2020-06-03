В Минске девушка украла чужого мопса, но родители не разрешили держать его дома

Источник материала: Tut.by

Студентка колледжа в Минске украла чужого мопса, пока хозяйка была в магазине. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка прогуливалась с мопсом по улице, зашла в магазин, оставив собаку привязанной снаружи. Выйдя из магазина, обнаружила, что питомца нет. Хозяйка обратилась в милицию.

Выяснилось, что собаку украла 17-летняя студентка колледжа, которая выходила с компанией из магазина и заприметила мопса. Но девушке пришлось отдать собаку подруге, так как родители запретили держать животное дома. Когда похищением занялись в милиции, собаку вернули хозяйке.

Материалы проверки передали во Фрунзенский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям студентки дана правовая оценка. Стоимость собаки такой породы 600 рублей.