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Депутат Валентина Бегеба навестила воспитанников социально-педагогического центра в Логишине

03.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Депутат Валентина Бегеба навестила воспитанников социально-педагогического центра в Логишине

Чтобы детство было счастливым — такое пожелание в Международный день защиты детей прозвучало от депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.К. Бегебы в адрес воспитанников социально-педагогического центра, что находится в Логишине.

Поздравить ребят, а сегодня здесь воспитывается 11 детей в возрасте от 3-х до 17 лет, гости приехали не с пустыми руками. Валентина Константиновна в качестве подарка передала воспитанникам центра комплекты обуви, а также сладости, сок и фрукты. Часть подарков была приобретена за личные средства депутата, еще часть – за средства, выделенные членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директором ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко. Новеньким спортивным инвентарем  порадовали ребят директор ОАО «Логишин» П.М. Линкевич и председатель профкома хозяйства М.А. Гутник.

Депутат Валентина Бегеба навестила воспитанников социально-педагогического центра в Логишине

– Международный день защиты детей отмечают во всем мире, потому что дети – это наше будущее. И этот день – не просто праздник, а напоминание об ответственности за судьбу детей, за соблюдение главного права каждого ребенка – права на счастливое детство. Это день защиты маленького человека, его мечтаний и надежд, — отметила В.К. Бегеба.

Вероника НИКОЛАЕВА

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