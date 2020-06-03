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Александр Лукашенко принял с докладом главу Госкомвоенпрома
03.06.2020 17:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРоман Головченко рассказал о состоянии дел на предприятиях ведомства. Речь также шла о вопросах в сфере военных разработок, в частности, ракетостроения.
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Роман Головченко рассказал о состоянии дел на предприятиях ведомства. Речь также шла о вопросах в сфере военных разработок, в частности, ракетостроения.
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