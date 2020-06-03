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Тела двух новорожденных обнаружены в квартире в Минске
03.06.2020 17:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Тело одного младенца находилось на балконе, второго мать прятала в морозильной камере.
О происшествии
Сообщение о том, что в одной из минских квартир Фрунзенского района находятся трупы младенцев, поступило в правоохранительные органы 3 июня ночью. Звонили двое мужчин, которым об этом сообщила их знакомая, 40-летняя мать детей.
Следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками ГУВД и специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти.
В ходе осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть.
По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото носит иллюстративный характер
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Тело одного младенца находилось на балконе, второго мать прятала в морозильной камере. О происшествии сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
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