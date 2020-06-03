|
О достижениях в цифрах и фактах: нам есть чем гордиться в медицине
03.06.2020 21:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБезусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов.
Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец. При этом средний возраст пациентов - 1 год.
Наши специалисты успешно борются и с детскими злокачественными заболеваниями. Выживаемость маленьких пациентов с онкологией в нашей стране в целом составляет 72 %.
Беларусь в первой тройке мирового рейтинга стран с самым низким уровнем младенческой и материнской смертности.
В целом наша страна входит в число 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов. А также на 25 позиции в списке самых комфортных для материнства стран.
Всемирная организация здравоохранения в рейтинге доступа населения к медуслугам за прошлый год присудила Беларуси почетное первое место в мире вместе с Брунеем и Канадой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов. Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)