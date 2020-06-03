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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О достижениях в цифрах и фактах: нам есть чем гордиться в медицине Безусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов. Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец....

Безусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов.Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец. При этом средний возраст пациентов - 1 год.Наши специалисты успешно борются и с детскими злокачественными заболеваниями. Выживаемость маленьких пациентов с онкологией в нашей стране в целом составляет 72 %.Беларусь в первой тройке мирового рейтинга стран с самым низким уровнем младенческой и материнской смертности.В целом наша страна входит в число 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов. А также на 25 позиции в списке самых комфортных для материнства стран.Всемирная организация здравоохранения в рейтинге доступа населения к медуслугам за прошлый год присудила Беларуси почетное первое место в мире вместе с Брунеем и Канадой.