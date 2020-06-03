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О достижениях в цифрах и фактах: нам есть чем гордиться в медицине

03.06.2020 21:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов.
Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец. При этом средний возраст пациентов - 1 год.
Наши специалисты успешно борются и с детскими злокачественными заболеваниями. Выживаемость маленьких пациентов с онкологией в нашей стране в целом составляет 72 %.
Беларусь  в первой тройке мирового рейтинга стран с самым низким уровнем младенческой и материнской смертности.
В  целом наша страна входит в число 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов. А также на 25 позиции в списке самых комфортных для материнства стран.
Всемирная организация здравоохранения в рейтинге доступа населения к медуслугам за прошлый год присудила Беларуси почетное первое место в мире вместе с Брунеем и Канадой.

 
 
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Безусловно, спасенные маленькие жизни - это самый главный результат работы наших хирургов. Ежегодно белорусские специалисты спасают более 5 тысяч детских сердец....
 
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