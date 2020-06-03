Источник материала: БT

Уникальную операцию проводили 11 специалистов

То, что хирурги рискнули не зря, стало ясно уже во время операции

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии проводят более 1000 операций на сердце

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию Конечно, пандемия встряхнула и всю систему здравоохранения. И здесь, скорее, эффект положительный. В нашей стране выстроили четкую, поэтапную систему лечения...

Конечно, пандемия встряхнула и всю систему здравоохранения. И здесь, скорее, эффект положительный. В нашей стране выстроили четкую, поэтапную систему лечения больных. Но главное, что без внимания не остались и пациенты с другими крайне сложными заболеваниями. Так, именно белорусские кардиохирурги провели операцию, которую до сих пор не делали ни в одной больнице мира. Чтобы спасти ребенка, наши специалисты провели протезирование трехстворчатого клапана детского сердца без открытой операции. Как все прошло? С маленьким пациентом пообщаласьК своим 13 годам Александр Костка пережил 4 тяжелые операции на сердце. Из-за порока главного органа полжизни парень провел в больницах, учился на дому, не говоря уже про бесконечную одышку и жуткие боли во всем теле.В этот раз Александр поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, ни одна операция, которую хирурги уже проводили детям с пороками сердца, была невозможна. Медикам пришлось искать другой путь. Но изучая опыт европейских хирургов, снова ни одного упоминания таких тяжелых пациентов. Пришлось с нуля изобретать новую процедуру.На второй час процедуры на мониторах стали выравниваться пульс и сатурация. Больное детское сердце восстанавливалось прямо на операционном столе.Хирурги пошли на риск, потому что после 4 тяжелых операций открывать грудную клетку пациента снова было слишком рискованно.Сложную операцию решили проводить малоинвазивным путем, т.е. на теле ребенка сделали всего 4 небольших прокола. Проводили вмешательство 11 специалистов, еще 5 кардиохирургов дежурили в операционной на случай осложнений. К счастью, их помощь не пригодилась.После 3 с половиной часов работы сердце Александра забилось в нужном ритме. Отмечу, в РНПЦ детской хирургии ежегодно выполняют более 1000 операций на детских сердцах. Больше половины из них проводят без скальпеля. Такие нетравматичные вмешательства позволяют детям с самыми тяжелыми пороками сердца стать совершенно здоровыми, в некоторых случаях даже спортсменами. Возможно, даже забыть о своем недуге, от которого не остается даже шрамов.