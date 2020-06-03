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В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию

03.06.2020 21:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, пандемия встряхнула и всю систему здравоохранения. И здесь, скорее, эффект положительный. В нашей стране выстроили четкую, поэтапную систему лечения больных. Но главное, что без внимания не остались и пациенты с другими крайне сложными заболеваниями. Так, именно белорусские кардиохирурги провели операцию, которую до сих пор не делали ни в одной больнице мира. Чтобы спасти ребенка, наши специалисты провели протезирование трехстворчатого клапана детского сердца  без открытой операции. Как все прошло? С маленьким пациентом пообщалась  Юлия Гризунт. 

Уникальную операцию проводили 11 специалистов 

К своим 13 годам Александр Костка пережил 4 тяжелые операции на сердце. Из-за порока главного органа  полжизни парень провел в больницах, учился на дому, не говоря уже про бесконечную одышку и жуткие боли  во всем теле. 
В этот раз  Александр поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, ни одна операция, которую хирурги уже проводили детям с пороками сердца, была невозможна. Медикам пришлось искать другой путь. Но изучая опыт европейских хирургов,  снова  ни одного упоминания таких тяжелых пациентов. Пришлось  с нуля  изобретать новую процедуру.

В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию


Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: "Мы связались с нашими коллегами и в Европе, и в США. Они подтвердили -  операция в таком видео выполнена в мире впервые. Мы с нашими европейскими коллегами готовим публикацию в одном из самых серьезных мировых журналов по детской кардиохирургии".

То, что хирурги рискнули не зря, стало ясно уже во время операции

На второй час процедуры на мониторах стали выравниваться пульс и сатурация. Больное детское сердце восстанавливалось прямо на операционном столе.
Хирурги пошли на риск, потому что после 4 тяжелых операций  открывать грудную клетку пациента снова было слишком рискованно. 
Сложную операцию решили проводить малоинвазивным путем, т.е. на теле ребенка сделали всего 4 небольших прокола. Проводили вмешательство 11 специалистов,  еще 5 кардиохирургов дежурили в операционной на случай осложнений. К счастью, их помощь не пригодилась.

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии проводят более 1000 операций на сердце

После 3 с половиной часов работы  сердце Александра забилось в нужном ритме. Отмечу, в РНПЦ детской хирургии ежегодно выполняют более 1000 операций на детских сердцах. Больше половины из них  проводят без скальпеля. Такие нетравматичные вмешательства позволяют детям с самыми тяжелыми пороками сердца стать совершенно здоровыми, в некоторых случаях даже  спортсменами. Возможно, даже забыть о своем недуге, от которого не остается даже шрамов. 

 
 
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Конечно, пандемия встряхнула и всю систему здравоохранения. И здесь, скорее, эффект положительный. В нашей стране выстроили четкую, поэтапную систему лечения...
 
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