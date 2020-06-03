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Фермерское хозяйство в Глубокском районе делает ставку на гречиху

03.06.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оценить потребность рынков и спрос, в том числе в странах, где испытывают недостаток продовольствия, - это первое, что необходимо сделать белорусским аграриям в условиях пандемии. Например, наши сельхозпроизводители уже пересмотрели количество площадей под посевы гречихи. Их многократно увеличили не только отдельные хозяйства, но и целые районы. Глава государства четко поставил задачу - увеличить производство гречневой крупы.
В этом году заказ на поставки для нужд страны увеличен в два раза. С 15 000 тонн до 30 000.
Вдвое выросли и посевы гречихи: в прошлом году они составляли 12 000 гектаров, теперь 24 000. И этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок гречневой крупой. 
Ставку на эту культуру делают и фермерские хозяйства. Одно из них - в Глубокском районе. При этом на полях вообще не используются химикаты. В основе - органическое земледелие. Культура нетребовательна к почве и при правильном возделывании дает высокий урожай. Марина Романовская продолжит. 

Фермер засевает поля гречихой белорусской селекции

Фермер Василий Сеньковец поля засевает проверенным сортом гречихи белорусской селекции. Урожайность радует из года в год. Чтобы получить максимум с гектара, к культуре, пусть и не самой прихотливой, нужно подходить  по-хозяйски. Посевная-2020 в фермерском хозяйстве пришлась на первые дни июня. 
Сельским хозяйством семья педагогов занялась пять лет назад. Выращивали огурцы, овес. А потом попробовали засеять поле гречихой. В первый же год собрали тридцать тонн урожая. И тем самым развеяли миф, что эта теплолюбивая культура не подходит для севера страны. 
Специалисты уверены: при соблюдении технологий и сроков на гречке можно неплохо заработать.

Посевную-2020 фермерское хозяйство проводит своими силами 

В обработке у фермера пятьдесят гектаров земли, десять из которых в качестве эксперимента планирует отдать под просо.  К слову, эту посевную хозяйство проводит полностью своими силами, раньше технику приходилось арендовать у местных сельхозпредприятий. Рядом с гречишными полями - озеро и леса. Идеальное место для выращивания экопродукта. 

Фермерское хозяйство в Глубокском районе делает ставку на гречиху


Зеленую гречку, она считается полезнее коричневой,  выбирают самые требовательные покупатели

За качество, говорит супруга фермера Светлана, хозяйство полностью ручается. Работают по полному циклу. К слову, гречка собственного производства в ежедневном меню многодетной семьи. 
Для себя семья выращивает овощи, картофель. На подворье - куры, утки, гуси. К сельскому хозяйству Светлана и Василий  приучают детей. 

Фермер планирует освоить 400 га земли

В период цветения гречихи  местные пасечники выставляют на полях пчелиные домики. Так получается собрать два полезных урожая - меда и гречки. В планах у фермера  освоить еще четыреста гектаров земли под озимые зерновые. Мечта – построить небольшую мельницу и печь хлеб из своей муки. 

 
 
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