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Отдых в детских лагерях пройдет по новым правилам

03.06.2020 22:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Велопрогулки  - прекрасное занятие и для детского отдыха. В Беларуси стартовал сезон каникул. Отдых в лагерях, конечно, пройдет по новым правилам. В приоритете   здоровье детей. А потому больше игр на свежем воздухе. О том, в каких условиях будет проходить оздоровление, расскажет Андрей Ястребов.

Новшества в детских лагерях

Профильная база отдыха "Щатково" под Бобруйском вот уже лет шесть принимает на оздоровление школьников. Этот сезон обещает быть не менее массовым. Ожидают под две с половиной сотни ребятишек, рассказывает заместитель директора Бобруйских электрических сетей  Леонид Бересневич. Правда, сезон начнется с новшеств. 
Да и сами условия пребывания школьников изменятся, станут не менее комфортными. Например, в этом году обновили окна в столовой. А вот обеденный зал стал просторней за счет сокращения количества столиков. 

Отдых в детских лагерях пройдет по новым правилам


И это не единственные корректировки. Антисептики уже развешивают на этажах спального корпуса. Меньше дети будут пересекаться и в жилых комнатах. Просторный санузел - в каждом блоке.

Ежедневный контроль за здоровьем

У администрации лагеря есть еще время, чтобы набрать персонал, педагогов,  которые, кстати, впервые весь заезд проведут с детьми, в том числе повара. Все 18 дней. Родительские дни отменены. И ежедневный (с первого дня)  контроль за здоровьем. Всех без исключения. 
Спортивное поле, кружки по интересам, летняя эстрада уже готовы  принять юных талантов области. Кстати, гордятся здесь и своим электрическим трендовым достижением. Лагерь стал экологически чистой территорией.
 
Отдых в детских лагерях пройдет по новым правилам


Обновленной встретит сезон и котельная. Раньше на ней сжигалось до 180 кубов дров в год. Теперь она электрическая. И горячая вода, и отопление. А главное  экономно. 
С 15 июня начнется первый заезд в "Щатково". Родители уже бронируют места и интересуются условиями пребывания. Такая ситуация и по всему Бобруйскому району, где активно идет подготовка к предстоящему сезону оздоровления. 
Как говорится,  отдых на любой вкус. Вряд ли кому-то не хватит места,  уверяют специалисты центра оздоровления. Большинство детских лагерей в этом сезоне будут работать в три смены.  

 
 
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Велопрогулки  - прекрасное занятие и для детского отдыха. В Беларуси стартовал сезон каникул. Отдых в лагерях, конечно, пройдет по новым правилам. В приоритете ...
 
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