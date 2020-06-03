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Новшества в детских лагерях

Ежедневный контроль за здоровьем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отдых в детских лагерях пройдет по новым правилам Велопрогулки - прекрасное занятие и для детского отдыха. В Беларуси стартовал сезон каникул. Отдых в лагерях, конечно, пройдет по новым правилам. В приоритете ...

Велопрогулки - прекрасное занятие и для детского отдыха. В Беларуси стартовал сезон каникул. Отдых в лагерях, конечно, пройдет по новым правилам. В приоритете здоровье детей. А потому больше игр на свежем воздухе. О том, в каких условиях будет проходить оздоровление, расскажетПрофильная база отдыха "Щатково" под Бобруйском вот уже лет шесть принимает на оздоровление школьников. Этот сезон обещает быть не менее массовым. Ожидают под две с половиной сотни ребятишек, рассказывает заместитель директора Бобруйских электрических сетей Леонид Бересневич. Правда, сезон начнется с новшеств.Да и сами условия пребывания школьников изменятся, станут не менее комфортными. Например, в этом году обновили окна в столовой. А вот обеденный зал стал просторней за счет сокращения количества столиков.И это не единственные корректировки. Антисептики уже развешивают на этажах спального корпуса. Меньше дети будут пересекаться и в жилых комнатах. Просторный санузел - в каждом блоке.У администрации лагеря есть еще время, чтобы набрать персонал, педагогов, которые, кстати, впервые весь заезд проведут с детьми, в том числе повара. Все 18 дней. Родительские дни отменены. И ежедневный (с первого дня) контроль за здоровьем. Всех без исключения.Спортивное поле, кружки по интересам, летняя эстрада уже готовы принять юных талантов области. Кстати, гордятся здесь и своим электрическим трендовым достижением. Лагерь стал экологически чистой территорией.Обновленной встретит сезон и котельная. Раньше на ней сжигалось до 180 кубов дров в год. Теперь она электрическая. И горячая вода, и отопление. А главное экономно.С 15 июня начнется первый заезд в "Щатково". Родители уже бронируют места и интересуются условиями пребывания. Такая ситуация и по всему Бобруйскому району, где активно идет подготовка к предстоящему сезону оздоровления.Как говорится, отдых на любой вкус. Вряд ли кому-то не хватит места, уверяют специалисты центра оздоровления. Большинство детских лагерей в этом сезоне будут работать в три смены.