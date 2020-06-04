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Тост со скумбрией и яблоком

04.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 1 кислое яблоко,
  • 1 чайную ложку меда,
  • 2 чайных ложки оливкового масла,
  • 1 чайную ложку горчицы,
  • лайм,
  • мяту,
  • 1 банку консервированной скумбрии.
Яблоко нарезаем  на тонкие слайсы. Чистить от кожуры необязательно. 

Складываем яблоки в чашку, добавляем ложку оливкового масла и  ложку меда. Перемешиваем.  Ставим  в микроволновую печь на 30-50 секунд. За это время яблоки станут мягче. Еще раз все перемешиваем.

Параллельно на сухой сковороде поджариваем тосты.  Соединяем по одной чайной ложке  сок лайма, оливковое масло и горчицу. Это заправка. На готовые тосты кладем в один слой яблоки. Сверху - консервированную скумбрию. 

Скумбрия, особенно обитающая в северных широтах, очень жирная рыба, но, в то же время, и-за низкой калорийности (200 ккал на 100 граммов) ее можно считать почти диетическим продуктом. Только большое содержание рыбьего жира мешает ее использовать в полной мере для диетического питания. Зато омега-3 повышает защитные силы организма, оптимизирует обмен веществ и поддерживает уровень гормонов. 

Поливаем  заправкой и посыпаем листьями мяты. Подаем к чаю с лимоном. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  1 кислое яблоко, 1 чайную ложку меда, 2 чайных ложки оливкового масла, 1 чайную ложку горчицы, лайм, мяту, 1 банку консервированной скумбрии. Яблоко...
 
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