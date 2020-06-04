Источник материала: БT

1 кислое яблоко,

1 чайную ложку меда,

2 чайных ложки оливкового масла,

1 чайную ложку горчицы,

лайм,

мяту,

1 банку консервированной скумбрии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тост со скумбрией и яблоком Возьмем: 1 кислое яблоко, 1 чайную ложку меда, 2 чайных ложки оливкового масла, 1 чайную ложку горчицы, лайм, мяту, 1 банку консервированной скумбрии. Яблоко...

Возьмем:Яблоко нарезаем на тонкие слайсы. Чистить от кожуры необязательно.Складываем яблоки в чашку, добавляем ложку оливкового масла и ложку меда. Перемешиваем. Ставим в микроволновую печь на 30-50 секунд. За это время яблоки станут мягче. Еще раз все перемешиваем.Параллельно на сухой сковороде поджариваем тосты. Соединяем по одной чайной ложке сок лайма, оливковое масло и горчицу. Это заправка. На готовые тосты кладем в один слой яблоки. Сверху - консервированную скумбрию.Поливаем заправкой и посыпаем листьями мяты. Подаем к чаю с лимоном.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.