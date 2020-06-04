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Тост со скумбрией и яблоком
04.06.2020 08:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Складываем яблоки в чашку, добавляем ложку оливкового масла и ложку меда. Перемешиваем. Ставим в микроволновую печь на 30-50 секунд. За это время яблоки станут мягче. Еще раз все перемешиваем.
Параллельно на сухой сковороде поджариваем тосты. Соединяем по одной чайной ложке сок лайма, оливковое масло и горчицу. Это заправка. На готовые тосты кладем в один слой яблоки. Сверху - консервированную скумбрию.
Скумбрия, особенно обитающая в северных широтах, очень жирная рыба, но, в то же время, и-за низкой калорийности (200 ккал на 100 граммов) ее можно считать почти диетическим продуктом. Только большое содержание рыбьего жира мешает ее использовать в полной мере для диетического питания. Зато омега-3 повышает защитные силы организма, оптимизирует обмен веществ и поддерживает уровень гормонов.
Поливаем заправкой и посыпаем листьями мяты. Подаем к чаю с лимоном.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 1 кислое яблоко, 1 чайную ложку меда, 2 чайных ложки оливкового масла, 1 чайную ложку горчицы, лайм, мяту, 1 банку консервированной скумбрии. Яблоко...
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